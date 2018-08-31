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31 Ağustos 2018 13:51

Komutanların yemini duygulandırdı

Mardin 70.

Komutanların yemini duygulandırdı

31 Ağustos 2018 13:51

Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sancak ve komuta devir teslim töreni düzenlendi. Törende, komutanların yemini duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.


Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevini yürüten ve Genelkurmay Personel İşlem Daire Başkanlığına atanan Tuğgeneral Altan Er görevini, Tuğgeneral Fedai Ünsal’a teslim etti. Bunun için sancak ve komuta devir teslim töreni düzenlendi. Tugayda düzenlenen törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve askeri erkan katıldı.


Konuşmaların ardından Nusaybin, Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonuna katılım sağlayan ve Mardin’de terörle mücadelede büyük başarılar elde eden Genelkurmay Personel İşlem Daire Başkanlığına atanan Tuğgeneral Altan Er ve 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Fedai Ünsal yemin etti. Komutanların yemini, törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.




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