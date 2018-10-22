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Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 5 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.


Kaza, Kızıltepe ilçesine bağlı Çetinler köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 47 PA 838 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen köylüler tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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