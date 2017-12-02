Köpekler sağlık için İstanbul’a taşındı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan hayvan barınağında bulunan felçli 4 sokak köpeği tedavi için İstanbul gönderildi. Bir yıl içinde bin sokak hayvanının tedavi edildiği merkezde Mardin’de tedavisi mümkün olamayan 4 sokak köpeği İstanbul’da rehabilite edilmek üzere hayvan nakil aracı ile yola çıktı. Geçtiğimiz ay ayağı kırık 2 eşek yine tedavi için İstanbul’a gönderilmişti.

Barınakta yapılan çalışmaların örnek nitelikte olduğunu bildiren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman “Biz Mardin halkının mutlu olacağı bir şehir için çalışmanın yanında sokak hayvanları için de fark ortaya koyacak projeler yapıyoruz. Her canlıya verdiğimiz değeri gösteren barınağımız ise tüm şehirlere örnek olacak başarılar gerçekleştiriyor. Barınağımız sokak hayvanları ve evcil hayvanların tedavilerinin yanı sıra ameliyatlarını da gerçekleştirmektedir. Sadece 1 yıl içinde yaklaşık bin operasyon yapan ekibimiz, hayvanların sağlığına kavuşması için de sosyal medya yoluyla aktif bir çalışma sergilemektedir. Bu çalışmaların meyveleri ise alınmaktadır. Geçtiğimiz ay İstanbul’a tedavi için giden 2 eşeğin ardından, bugün de felç olan 4 köpeği İstanbul’a gönderdik. Bizler barınağımızın şartlarını daha da iyileştireceğiz. Yakın zamanda açılacak hayvan ameliyathanesi ile daha kapsamlı işler yapacağız” dedi.