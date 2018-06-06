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06 Haziran 2018 18:33

Köy muhtarından belediyeye asfalt teşekkür

Mardin’in Artuklu Belediyesi’ne bağlı Haydar Mahallesi Muhtarı Mahmut Arı, köy yollarını ilk defa sıcak asfaltla tanışmasına vesile olan Artuklu Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’e ve emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

Köy muhtarından belediyeye asfalt teşekkür

06 Haziran 2018 18:33


Muhtar Arı, “Kısa süre önce yollarımızın bozukluğunu Artuklu Belediye Başkanımız Şakir Öner Öztürk Bey’e iletmiştim. Başkan, talebimizi uygun görmüş ve bize büyük ilgi alaka göstererek, sorunun çözümü için bizim adımıza Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Yaman ile görüşmüştü. Başkan beyin sorunu yerinde görmesi ve sonradan da hemen Mardin Büyükşehir Belediyesiyle çözüm için yaptığı görüşmeler yolumuzu köy tarihinde ilk kez böylesine güzel bir asfalt yola kavuşturmuş oldu. Bu sebeple başta Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’a, Artuklu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Şakir Öner Öztürk’e, Kırsal Yollar Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Sinan Yıldırım ve ekibine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Mahallemiz daha önce hiç görmediği hizmetlere kavuştu. Yapılan bu hizmetlerden ötürü bizler çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun” dedi.




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