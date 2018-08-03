Kronik ruhsal hastalara ev ziyareti

Mardin Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), kronik ruhsal rahatsızlığı olan hasta ve ailelerine yönelik ev ziyaretlerine başladı. Mardin Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Duygu Akbaş Öncel öncülüğünde tespit edilen hastaların evlerine ziyaretler yapılarak, hastaların ev ortamını ve yaşadığı c¸evreyi bir arada go¨ru¨p degˆerlendirdi. Öncel, ev ziyaretindeki uygulamalara ilişkin yaptığı konuşmada, aile ile ilgili gözlem, görüşme ve tespitler yapmak ve sorunları saptamak istediklerini aktardı. Göreve başladığı günden bu yana birçok hastaya toplum temelli psikososyal destek hizmeti sunduklarını belirten Öncel, "Her gün gönüllülük hissiyatıyla yeni hastalara ulaşmak için çalışıyoruz. Amacımız daha çok hastaya ve aileye ulaşarak onlara yardımcı olmaktır. Merkezimiz, kronik ruhsal rahatsızlığı olan ve tedavisini düzenli bir şekilde sürdüren hastalara psikososyal destek vermek amacıyla görev yapmaktadır” dedi.

Ziyaretlerde hastalar ve ailelerin bilgilendirildiğini, hastalara ve ailelerine ev ortamında görüşme yapılarak eğitimler ve psiko-sosyal destek verildiğini belirten Öncel, “Merkezimizde yapılan faaliyetler ev ziyaretlerinde hasta ve yakınlarına anlatılmaktadır. Merkezimizde hastalarımıza bireysel danışmanlık hizmeti, grup terapisi, psikososyal beceri eğitimi, hastanın durumuna göre uygun görülen el sanatları gibi iş-uğraş tedavileri, hasta ve ailelerine psikososyal eğitim verilmektedir. Görevli personellerimiz tarafından yapılan saha gezilerinin amacı, ruhsal hastalığı olan bireylere tek tek ulaşılarak merkezde kayıt altına alınması, düzenli takip , tedavi ve rehabilitasyonlarının sağlanarak topluma yeniden kazandırılmasıdır" dedi.