Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 14:27

Kronik ruhsal hastalara ev ziyareti

Mardin Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan hasta ve ailelerine evde ziyaretlerine başladı.

Kronik ruhsal hastalara ev ziyareti

03 Ağustos 2018 14:27


Mardin Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), kronik ruhsal rahatsızlığı olan hasta ve ailelerine yönelik ev ziyaretlerine başladı. Mardin Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Duygu Akbaş Öncel öncülüğünde tespit edilen hastaların evlerine ziyaretler yapılarak, hastaların ev ortamını ve yaşadığı c¸evreyi bir arada go¨ru¨p degˆerlendirdi. Öncel, ev ziyaretindeki uygulamalara ilişkin yaptığı konuşmada, aile ile ilgili gözlem, görüşme ve tespitler yapmak ve sorunları saptamak istediklerini aktardı. Göreve başladığı günden bu yana birçok hastaya toplum temelli psikososyal destek hizmeti sunduklarını belirten Öncel, "Her gün gönüllülük hissiyatıyla yeni hastalara ulaşmak için çalışıyoruz. Amacımız daha çok hastaya ve aileye ulaşarak onlara yardımcı olmaktır. Merkezimiz, kronik ruhsal rahatsızlığı olan ve tedavisini düzenli bir şekilde sürdüren hastalara psikososyal destek vermek amacıyla görev yapmaktadır” dedi.


Ziyaretlerde hastalar ve ailelerin bilgilendirildiğini, hastalara ve ailelerine ev ortamında görüşme yapılarak eğitimler ve psiko-sosyal destek verildiğini belirten Öncel, “Merkezimizde yapılan faaliyetler ev ziyaretlerinde hasta ve yakınlarına anlatılmaktadır. Merkezimizde hastalarımıza bireysel danışmanlık hizmeti, grup terapisi, psikososyal beceri eğitimi, hastanın durumuna göre uygun görülen el sanatları gibi iş-uğraş tedavileri, hasta ve ailelerine psikososyal eğitim verilmektedir. Görevli personellerimiz tarafından yapılan saha gezilerinin amacı, ruhsal hastalığı olan bireylere tek tek ulaşılarak merkezde kayıt altına alınması, düzenli takip , tedavi ve rehabilitasyonlarının sağlanarak topluma yeniden kazandırılmasıdır" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç