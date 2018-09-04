Kur’an kursu ile medreselere et dağıtımı

Semerkand Mardin Temsilciliği, Beşir Derneği’nin katkılarıyla merkez ve ilçelerdeki 27 medrese ve Kur’an kursuna kurban eti ile Arapça kitap dağıttı. Konuyla ilişkin açıklama yapan Semerkand Vakfı Mardin İl Temsilcisi Dt. Mahmut Özel, “Kardeş kuruluşumuz olan Beşir Derneği ile beraber Mardin ve ilçelerinde bulunan 27 Kur’an kursu ve medreseye 2 bin 550 kilogram kurban eti dağıttık. Aynı zamanda Arapça kitap eksiklikleri vardı, biz de bu eksiklikten yola çıkarak ‘İlme Destek Projesi’ başlattık. Halidi Eğitim Kurumları ve Haşimi Yayınevi ile yaptığımız protokolün ardından Mardin merkez, Nusaybin, Mazıdağı, Dargeçit, Ömerli ve Kızıltepe’de klasik usulde eğitim veren medreselerimize çoğu ciltli olmak üzere Arapça 2 bin 850 kitap hediye ettik. Böylece Arapça kitap eksikleri giderilmiş oldu. Bu projeyi şuan itibarıyla bitirdik, inşallah ihtiyaca göre yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. 3 yıldır bu hizmetimiz devam etmektedir. Bununla beraber Kur’an kurslarında hizmet veren hocaların da bir araya gelmesine ve karşılıklı muhabbetlerine ve tanışmalarına da vesile oldu” dedi.