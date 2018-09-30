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Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 45 metre derinlikteki kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 45 metre derinlikteki kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Atatürk Mahallesi 833. Sokak'ta Mahsun Yıldız'a ait evin bahçesinde bulunan kuyuya yavru bir keçi düştü. Keçi, yaklaşık 45 metre derinlikteki kuyuda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye erleri, kuyuya inerek keçiyi kurtardı. Keçinin kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

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