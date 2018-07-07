Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 11:26

Kuyuya düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mardin’in Midyat ilçesi Şenköy Mahallesi’nde 5 metrelik kuyuya düşüp çıkamayan kediyi itfaiyeciler kurtardı.

Kuyuya düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

07 Temmuz 2018 11:26


Akşam saatlerinde Şenköy Mahallesi’nde gezintiye çıkan mahalle sakinleri 5 metrelik bir kuyudan kedi sesinin geldiğini duyunca itfaiye ekiplerine haber verdi. Haberin ardından bölgeye giden Midyat İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri tarafından başlatılan çalışmada kedi bulunduğu kuyudan çıkarılarak güvenli bir yerde boş araziye bırakıldı.


Mahalle sakinlerinde Nurullah Ürek, akşam gezerken kedi sesini duyduklarını belirtti. Ürek, "Şenköy Mahallesi’nde akşam üstü gezintiye çıktık. Arkadaşlarla gezerken kuyudan kedi sesi geldiğini fark ettik. İtfaiye ekiplerine haber verdik ve ekipler gelip kuyudan kediyi çıkardı" dedi.


Midyat İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt ise Şenköy Mahallesi’nden gelen gelen ihbar üzerine bölgeye gittiklerini ve kuyuya düşen kediyi kurtardıklarını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç