Lösemili çocuklar için farkındalık

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı çalışanları ‘maskeme değil gözlerime bak´ sloganıyla maske takılarak lösemili çocuklara destek verildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, “Bu hastalıkla mücadele eden tüm kardeşlerime şifa dilerken mücadelelerinde her zaman yanlarındayız. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak, toplumda engelleri kaldırmak amacıyla birçok projeye imza attık. Down sendromlu çocuklarımızın sosyalleşmesi için Down Kafeyi açtık. ‘Otizme Mavi Işık Yak´ çalışmasına destek vererek ‘mardinmasa´ birimimizi mavi ile ışıklandırdık. Bunun yanında engelli dostu belediye olarak birçok projeye imza attık. Yaptığımız bu çalışmalarla hem farkındalık oluşturmak istedik hem de kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Vali Yaman, 2-8 Kasım Lösemi Çocuklar Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi olarak farkındalık oluşturmak için çalışma başlattıklarını belirterek, "Çalışanlarımız, “Maskeme değil gözlerime bak” sloganı kapsamında birimlerde maske takarak, çocuklarımıza ve kardeşlerimize destek oldu. Lösemili kardeşlerimizin yaşadıklarını hem kendileri anlamaya çalıştı hem de oluşturdukları farkındalıkla başkalarının da anlamasına vesile oldu. Bu hastalığa yakalanan kardeşlerime acil şifalar dilerken bu güzel çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.