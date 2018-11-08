Mardin'in Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen LPG'li araç bir anda alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndan geçmekte olan LPG'li otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar araca yangın tüpleriyle müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.