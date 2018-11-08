İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

LPG'li araç bir anda alev aldı

Mardin’in Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndan geçen LPG’li araç bir anda alev aldı.

Mardin'in Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen LPG'li araç bir anda alev aldı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndan geçmekte olan LPG'li otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar araca yangın tüpleriyle müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.