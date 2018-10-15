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Mardin 1. Amatör Ligi maçında kavga

Mardin 1.

Amatör Ligi'nde Mardin 47 Spor ve Kızıltepe 1946 Spor maçında taraflar birbirine girdi. Polis ekipleri, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı.


Amatör Lig'i 5. hafta maçında Mardin 47 Spor, Kızıltepe 1946 Spor'u konuk etti. Mardin 21 Kasım Şehir Stadında oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bitiş düdüğüyle birlikte iki takım futbolcularının tartışması kavgaya dönüştü. Taraftarların da sahaya inmesi sonucu kavga büyüdü. Taraftarları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri biber gazı ile kavga edenlere müdahale etti. Yaşanılan olayda bazı futbolcular darp edildi.

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