Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıtadan örnek davranış

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda düzenlenen kan bağışına tüm zabıta personelinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın Mardin halkının menfaatlerini gözeten bir yapıda sürekli çalıştığına değinen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Zabıtamız görev ve sorumluluklarını bilen bir yapıda saat mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmalarından, trafiğin düzenlenmesine kadar birçok konuda hemşehrilerimize hizmet eden zabıtamız, gelen ihbarları da değerlendirerek çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra ekiplerimiz örnek olacak çalışmalar da yapmaktadır. Bilindiği gibi 1-7 Eylül tarihleri arası Zabıta Haftası olarak kutlanmaktadır. Zabıtanın kuruluşunun 192. yıl dönümünde ekiplerimiz emsal olacak çalışmalar yapmıştır. Bu noktada birimimiz tüm personeliyle kan bağışında bulunmuştur. Hemşehilerimiz de zabıtamızla birlikte kan bağışına destek vermişlerdir. Biz bu tür çalışmalar ile farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Zabıtamız da sorumluluklarını bilen bir yapıda örnek olmayı sürdürecektir. Ekiplerimizin örnek davranışından dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Zabıta ekipleri hafta nedeniyle vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıtımının yanı sıra öfke kontrolü ve iletişim konularında hizmet içi eğitim de aldı.