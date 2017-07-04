Mardin Büyükşehir Belediyesinden tarımsal çalışmalar

Kentte tüm ilçelerde tarımsal envanteri çıkan belediye, meyve sebzeciliğin hak ettiği noktalarda olması için de tüm şartları hazırlıyor. Derik ilçesinde de gerekli çalışmaları yapan belediye, 10 bin dönümlük zeytin ve meyve bahçesi hasadı yapılabilecek alanın sulama kanalı çalışmalarına başladı. Kısa sürede bitirilmesi düşünülen proje çiftçilerin yüzünü güldürecek. Kentte tarımın en iyi noktalara gelmesini istediklerini ifade eden Mardin Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Derik ilçemizde 10 bin dönümlük meyve ve zeytin bahçeleri için sulama kanalları çalışmalarımız başladı. Kentimizde tarımda güzel gelişmeler yaşanacak” dedi.

Bu nedenle çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini hatırlatan Yaman, “Mardin tarımsal anlamda bölgemizde ve ülkemizde örnek şehirler arasında yer almaktadır. Verimli topraklarımızda birçok ürün yetiştirilebilmektedir. Bizler de tarımın daha da ileri yerlere gelmesi için çaba vermekteyiz. Bu nedenle tarımsal konularda ciddi bir çalışma içindeyiz. Belediyemiz bünyesinde yer alan Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığımız da tüm ilçelerimizde etkin bir performans sergilemektedir. Son olarak Derik ilçemizde güzel çalışmalar için adımlar attık” diye konuştu.

Derik’e sulama kanalı

İlçede sulama kanallarının yapılması için çalışmaların başladığına vurgu yapan Yaman, “Derik GAP Bölgesinde 2016 yılı içerisinde yapılması planlanan sulama kanalı projesi iklim koşulları nedeniyle yapılamamıştı. Bu nedenle proje askıya alınmıştı. Bizler konuyla ilgili Derik Kaymakamlığı ve Derik Belediyesi ile proje için temasa geçtik. Yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 10 bin dönümlük zeytin ve meyve bahçelerinin verimini artıracağı suya kavuşması için sulama kanalı çalışmasına başladık. Projeyi 2017 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.