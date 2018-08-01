Mardin Büyükşehir Belediyespor’da hazırlıklar sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’e yükselme play-out maçında Derikspor’u 2-0 mağlup ederek BAL’a yükselmişti. Mardin’i BAL’da temsil edecek tek takım olan Mardin Büyükşehir Belediyespor 2018-2019 sezonunda başarı elde etmek için önemli transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Sezon hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu gözetiminde yaptığı antrenman ile başlayan takım, idmanları düz koşu ve topla yaptığı çalışmalarla bitirdi.

Antrenman sonrası Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman tarafından futbolculara baklava ikram edildi.