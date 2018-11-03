Mardin çocuk ve gençlik tiyatro festivali başlıyor

Mardin'de, Dramatik Sanatlar Eğitim ve Araştırma Derneği (DRASED) tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'nın desteği ile 3-8 Kasım tarihleri arasında 7. Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali gerçekleşecek.

Festival süresince Mardin'de yaşayan engelli, engelsiz, mülteci, cezaevinde yaşayan tüm çocuk ve gençler, Mardinli tiyatroseverler, profesyonel tiyatro grupları tarafından sergilenecek olan nitelikli çocuk ve gençlik oyunlarını izleyebilecek. Festival, 3 Kasım günü saat 18.00'de İstanbul'dan Fiziksel Tiyatro Araştırmaları Ekibi'nin “Şatonun Altında” adlı oyunuyla başlayacak. Shakespeare'nin “Machbeth” oyunundan yola çıkılarak uyarlanıp yeni bir yazımla sahneye taşınan “Şatonun Altında”nın temel yapısını Lecoq pedagojisinin en özgün stillerinden biri olan Bufonlar oluşturuyor. Festivalin diğer oyunları, İzmir Tarla Faresi Tiyatrosu “Kırmızı Erik Çekirdeği” (4+ yaş) ve İran/Tebriz Mica Art Grup “Vezvezi ve Girmizi” olup 7. Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali´nde, 2 ayrı ülkeden 3 farklı tiyatro oyunuyla Mardin, Savur ve Kızıltepe'de olmak üzere toplam 12 performans gerçekleşecek.

Mardin'in Savur ilçesinde yaşayan 15-18 yaş aralığında 10 gençle Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölüm Başkanlığı'nın yönetiminde, müzik bölümü öğretim üyelerinin de katkılarıyla 4 Uzman Eğitimci “Doğaçlama Tiyatro Atölyesi / Tiyatro Sporu” eğitimi verecek. Atölye çalışması sonucunda verilen eğitimi pekiştirmek amacıyla seyirciye açık interaktif kısa doğaçlama oyun sergilenecek ve tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.