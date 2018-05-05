Mardin Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Mardin Devlet Hastanesinde acil durum söz konusu olduğunda hastane çalışanlarının, hasta ve yakınlarının neler yapacağı, acil çıkış kapılarını kullanarak, toplanma alanlarına ulaşmalarını, toplanma alanında yapılması gerekenleri göstermek amacıyla, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Başhekim Uzman Dr. Alpay Tuncar komutasında; hastane acil durum ekibi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, hastane çalışanları, özel güvenlik görevlileri, UMKE, AFAD, 112 ekipleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sivil savunma gönüllülerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerinin sedye aracılığıyla yaralıları indirildiği tatbikata Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye merdiveniyle teras kat ve çatıda mahsur kalanlar kurtardı. İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi UMKE ekibi personelleri acil müdahale ve kurtarma çalışmalarına katılarak başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Başhekim Uzman Dr. Alpay Tuncar, "Yangın tatbikatı ile mevcut personele yangın kültürünü, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda hasta ve yakınlarına yardımcı olmalarını, ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut yangın söndürme cihazlarıyla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı olarak görmek, çalışanlara muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamaktır’’dedi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz ise Mardin Devlet Hastanesinde yapılan ve başarıyla sonuçlanan yangın tatbikatının gerçeği aratmadığını, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirip, her zaman hazır bulunduklarını söyledi. Yavuz, "Özellikle kurtarma ve yangınla mücadele konularında, hastane dışındaki kurum ve kuruluşlarla irtibatın sağlanmasının ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Bundan sonra, hastanemizin, hastalarımızın güvenliği noktasında alınması gereken tedbirleri arttıracağımızı, yangın tatbikatına katılan, emeği geçen ve tatbikatın aslına uygun olarak gerçekleştirilmesi için büyük çaba harcayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.