Mardin emniyeti yasak aşk cinayetini çözdü

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy beldesinde 2012 yılında 30 yaşında öldürülen M.C.A. cinayetinin perde arkasından yasak aşk çıktı. Jandarma bölgesinde yaşanan cinayeti Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 yıl sonra araştırmaya başlayan Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Cinayet Büro ekipleri 2 aylık çalışmanın ardından M.C.A.'nın yasak aşk kurbanı olduğunu ve katil olduğu iddia edilen H.A.'nın sevgilisi ile cinayeti işlediğini çözdü.

Edinilen bilgilere göre Mardin'in Ortaköy beldesinde yaşayan M.C.A.'nın kendisini öldürdüğü iddia edilen H.A.'nın eşi ile ilişkisi olduğunu öğrenip sevgilisi S.A. ile cinayeti planladığını itiraf etti. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti araştırmak üzere geniş çaplı bir araştırma başlattı. Dedektif gibi her delil ve dosya detaylarını inceleyen polisler 2 aylık çalışma sonunda M.C.A.'nın yasak aşk yüzünden öldürüldüğünü delillendirdi. M.C.A.'nın kendisini öldürmek için plan yapan H.A.'nın eşi ile ilişkisi olduğunun iddia edilmesi üzerine M.C.A.'yı öldürme planı yapan H.A.'nın da eşinin yanı sıra başka bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı. H.A., eşinin kendisini aldattığı için cinayeti o dönem sevgilisi S.A. ile planladığını itiraf etti. S.A.'nın öldürülen M.C.A.'yı Ortaköy'de kuytu bir yere çağırarak cinayetin gerçekleştiği iddia edilirken H.A. ve S.A. itiraflarının ardından çıkarıldıkları Mardin Adliyesinde ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Cinayet Büro ekiplerinin detaylı çalışması ile 6 yıllık cinayet sırrı 2 ayda çözüldü.