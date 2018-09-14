Mardin ”Engelsiz Eller Farkındayız" projesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Seramik Cam Çinicilik Programı Esenler Ortopedik Engelliler Derneği Mardin'de “Engelsiz Eller” projesini hayata geçirdi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Seramik Cam Çinicilik Programı Esenler Ortopedik Engelliler Derneği, GAP Gül Medrese Çatom temsilcisi, İstanbul Balkan Kadınlar Derneği ve Esenler Belediyesi ortaklığında yürütülen ve Mardin Valiliği, Artuklu Kaymakamlığı, DİKA, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Mardin Müze Müdürlüğü, Mardin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve MARSİAD Başkanlığı, Aysel Tumba Turizm, BETAŞ, Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi ve Türk Seramik Derneği tarafından desteklenen Mardin “Engelsiz Eller” Projesinde eğitilen engelli gençler eğitmen olarak görev aldı.

Proje Koordinatörü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Süreyya Oskay, Mardin de yaşayan, gençlere ve engelli vatandaşlara seminerler ve uygulamalı Sanat Eğitimi Programları düzenleyerek farkındalığı arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Oskay, “İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesinden gelen eğitimciler ve Esenler Ortopedik engelliler derneğinde eğitim alarak kendilerini geliştiren üyelerimiz Mardin de yaşayan engelli gençlerimize ve ailelerine kültürel ve sanatsal aktiviteler düzenleyerek, sanat çalışmaları yapmalarına uygun ortam oluşturmak, kaliteli zaman geçirme alışkanlığının arttırılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefledik. Geleneksel Türk Sanatlarının, kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemini, engellilerimizin renkli hayal dünyalarını gerçeğe dönüştürerek, öğrenecekleri sanatsal faaliyetlerle kendi kültürlerinin etkilerini de katarak çevrelerine yansıtabilmelerini, Kalıcı eserler gerçekleştirerek, bunun diğer çocuklara da örnek teşkil etmesini, bulundukları bölgenin kültürünü sahiplenerek mutlu olmalarını, El sanatları çalışmalarını İstanbul Rumeli Balkan Kadınlar Derneği'nin ‘Gülümseyen Yüzler' İstanbul'dan Mardin'e Dostluk ve Sevgi Eli projesi devamı niteliğinde uygulayarak, Mardin'de yaşayan kadınlarımız ve genç kızlarımızın tekstil tasarımı konusunda becerilerini arttırmayı ön planda tutuyoruz” dedi.

Mardin GAP Gül-Medrese ÇATOM Sorumlusu Dilek Sınavu ise, üstlendikleri toplumsal sorumluluk projelerini en yararlı şekilde hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi. Kadınların ve çocukların aile içindeki yaşam şartlarını iyileştirmek ve söz sahibi olmalarını sağlamaya dönük çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Sınavu, “Problem çözme becerilerini geliştirerek zamanlarını daha kaliteli nasıl geçirebilecekleri konusunda bilgilendirmek, kültürel ve sanatsal aktiviteler çerçevesinde, Atölye çalışmaları yaparak, geleneksel sanatlarımızı tanıtmak. Bu doğrultuda gelecek nesillerin geleneksel sanatlarını öğrenerek günümüzde ve gelecekte sanata ışık tutabilmelerini sağlamayı hedef alan projeyi destekledik. Daha öncede, ilimizde ‘Gülümseyen Yüzler' projesi uygulanmış 250 kadın ve 150 çocuk projeden yararlanmıştı. ‘Engelsiz Eller' projesi, ‘Gülümseyen Yüzler' projesinin devamı niteliğini taşımaktadır” diye konuştu.