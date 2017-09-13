Mardin Kalesinde çalışmalar devam ediyor

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan başkanlığında 50 kişilik bir ekiple yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında gün ışığına çıkarılan eserlerle kentin bin yıllık tarihi görünür kılınacak. 1200 metre yükseklikteki kalenin ören yeri olarak turizme kazandırılması için kültür, restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmaları yapılıyor. Kale kazısında, kale kapısı, surlar, üç gözlü sarnıç, konaklar, Kale Camisi ve müştemilatında yapılacak çalışmalarla yapılar açığa çıkarılarak restore edilecek.

Kazı çalışmaları kapsamında Artuklu-Akkoyunlu dönemine tarihlenen Kale Camisi’nin restorasyon/konservasyon çalışmaları da başladı. Camii’nin 2019 yılında ibadete açılması planlanıyor. Kale kazısında bulunan taşınabilir eserler kale turizme açılana ve bu alanda bir müze oluşturuluncaya kadar Mardin Müzesi’nde sergilenecek.