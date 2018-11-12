Mardin kanser taramasında pilot il seçildi

Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı tarafından başlatılan Kanser Taramaları Çağrı Merkezi Uygulaması kapsamında, Mardin 7 pilot ilden biri olarak seçildi. Uygulamada; ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla vatandaşların faydalanması ile kansere bağlı ölümlerin ve kanser sıklığının azaltılması amaçlanıyor. İlçelerin çağrı merkezlerinde çalışacak personellere yönelik uygulamanın işleyişi ile ilgili eğitimler verildi. Eğitim, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hidayet Bakaç ve Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Tuğba Onat'ın katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca bu uygulama dahilinde vatandaşlar aile hekimleri tarafından aranarak, kanser taramalarını ücretsiz yaptırabilmeleri için tarama merkezlerine davet edilecek. Kanser taramalarından ücretsiz yararlanmak için Aile Hekimlerine ve Kızıltepe KETEM ile Artuklu Sağlıklı Hayat Merkezinde bulunan KETEM'e başvurulabilecek.