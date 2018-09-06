Mardin meyvecilikte marka olma yolunda

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dicle Kalkınma Ajansı tarafından Meyveciliğin Geliştirilmesi Ortak Mali Destek Programı kapsamında kurulan ceviz, fıstık ve badem kapama meyve bahçelerinin kontrolleri İl Müdürü Özkan Önen, İl Müdür Yrdımcısı Zülkif Orak ve Proje Uygulama Birimi personelleri tarafından yapıldı. Kontroller sırasında açıklamada bulunan İl Müdürü Özkan Önen, Mardin ilinin iklim ve toprak yapısı olarak bütün tarımsal ürünlere elverişli, coğrafi yapısı bakımından özellikle sert kabuklu meyve fıstık, badem ve ceviz üretiminde bölgede marka olabilecek potansiyeli sahip olduğunu söyledi. Önen, meyveciliğin gelişmesi ile birlikte çiftçilerin mono kültür üretim desenini değiştirmek ve Mardin’de yaşanan su sıkıntılarının önüne geçmek için meyveciliği geliştirme programının çok önemli olduğunu ifade ederek, meyveciliğin geliştirilmesi ile beraber katma değeri yüksek ürünlerin üretileceğini bu ürünlerle hem çiftçinin hem de ilin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirti.

Proje kapsamında Mardin’e bağlı 10 ilçede yüzde 75 hibeli toplam bin 100 dekar alanda kapama meyve bahçeleri kurulduğunu aktaran Önen, üreticilerin kurulan meyve bahçelerinden ürün alamaya başlamasıyla birlikte yoğun bir şekilde yeni talepler gelmeye başladığını ve üreticilerin meyveciliğe yöneldiğini söyledi.