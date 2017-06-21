Mardin Müzesi engelleri kaldırdı

Mardin Müzesi, 6 yıldır engellilere yönelik atölye çalışmaları yürütülüyor. Müzeyi ziyaret etmek isteyen engelli vatandaşlar için 2 adet engelli merdiven tırmandırma aracı alan Müze Müdürlüğü, 20 Haziran Mülteciler Günü dolayısı ile engelli mülteci çocukları müzede ağırladı. AAR Japan Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, müze atölyelerine katılıp, ebru ve kuklalar yaptı. Mardin tarihi ve müzedeki eserlerle ilgili bilgi alan çocuklar Mardin’de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Müze Müdürü Nihat Erdoğan, müzede engellere takılmadan tarihi öğrenen minikleri ağırlamanın mutluluk verici olduğunu belirterek, “50 çocuğumuzu müzemizde ağırladık. Müzemizin bahçesinde geleneksel çocuk oyunları oynayarak atölyelere katılan çocuklar, yaptıkları kuklaları oynatarak eğlenceli vakit geçirdi. Bizlerde onları tarihle buluşturmaktan keyif aldık” dedi.