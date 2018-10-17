Mardin Olgunlaşma Enstitüsünde kültürel bellek oluşturuluyor

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü, Mardin ve Siirt'in tarihi ve kültürel el emeği ürünlerine sahip çıkıyor.

Arşiv bilgilerine göre 2. Abdülhamit döneminden kalma tarihi eğitim binasında Mardin ve Siirt el işçiliği ve yöresel ürünlerine sahip çıkmak üzere, enstitüde iğne oyası, taş ve ahşap oymacılığı, yüzyıllar öncesi motifleri taşıyan kültürel kıyafetler, halı, telkari sanatı eserleri basına tanıtıldı. Enstitüde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mardin'in binlerce yıl farklı kültürel yaşamlara ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu ifade ederek, “Bu kültürün günümüze taşınmasında yeniden Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan'ın enstitüler ile başlattığı çalışmalar kapsamında enstitümüzde ve ilimizde birçok alanda faaliyetler yürütülmekte. İlimizde 2017-2018 yılı kapsamında toplamda 4 bin 56 kurs açıldı. 67 bin kursiyer 303 kurslarımıza katılmıştır. Okuma yazma kurslarımıza bin 278 kurs açılırken, 15 bin 86 kursiyer okuma yazma kurslarına katıldı. Enstitümüzde bölgemizin motiflerini taşıyan ürünler, taş işlemeciliği, ahşap oymacılığı gibi daha nice kültürel ürünleri hafızalardan silinmemesi çalışmalar devam etmekte” dedi.