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10 Ağustos 2018 10:48

Mardin polisi sağlık taramasından geçti

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ’Sağlıklı Yaşam Aracı’ hekim ve sağlık çalışanları ile kentte görev yağan polisleri sağlık taramasından geçiriyor.

Mardin polisi sağlık taramasından geçti

10 Ağustos 2018 10:48

Mardin ve ilçelerinde görevli yaklaşık 3 bin polis sağlık taramasından geçirilirken, sağlık sorunu tespit edilen polisler uzman hekimlere yönlendiriliyor.


Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler için emniyet bahçesine kurulan alanda sağlık taraması yapıldı. Sağlıklı hayat merkezi çalışanları, ilçe sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı hizmetleri başkanlığı çalışanları tarafından gerçekleştirilen taramada ilk olarak il emniyet müdürlüğü çalışanlarından yaklaşık 255 polise boy, kilo, bel çevresi, kan şekeri, tansiyon ölçümü, ciğer ölçümleri içeren sağlık taraması yapıldı. Riskli gruplara aile hekimleri ve hastanelerde tam muayene önerisinde bulunuldu.


Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz uygulamanın tüm ilçelerde yapılacağını belirterek sağlıklı yaşam temennisinde bulundu. Proje kapsamında risk görülen bireylerin hastanede uzman hekimlere ya da aile hekimlerine yönlendirildiğini belirten Yavuz, obezite, sigara ile mücadele tansiyon kontrolü noktasında ilk taramaların önemli olduğuna dikkat çekerek erken müdahale ve tanı ile çok daha sağlıklı bir yaşam sürülebileceğini söyledi.




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