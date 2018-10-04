Mardin polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Mardin'de, Eylül ayında yapılan narkotik operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 527 bin 960 TL olan bağımlılık yapıcı maddenin ele geçirildiği belirtilerek, hakkında işlem başlatılan 107 şüpheli şahıstan 18'inin tutuklandığı açıklandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kent genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Grup Amirliklerince eylül ayında çok sayıda operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 59 kilogram 540 gram esrar, 138 gram toz esrar, 232 gram eroin, 470 adet hap, 1.63 gram metamfetamin, 25 gram kokain, 4 adet Hint keneviri, 55 adet satışa hazır fişek esrar, 34 adet satışa hazır fişek eroin ve 12 adet satışa hazır kokain ele geçirilmiştir. Operasyonlarda ele geçirilen maddelerin piyasa değeri yaklaşık 527 bin 960 TL'dir. Olaylarla ilgili 107 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemin başlatılmış, 18 şahısın tutuklanmıştır” denildi.