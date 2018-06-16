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16 Haziran 2018 12:34

Mardin polisinden bayram karşılaması

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis, sürücülere şeker ikram etti.

Mardin polisinden bayram karşılaması

16 Haziran 2018 12:34

Polis, sürücülere emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarılarda da bulundu.


Ramazan Bayramı nedeni ile sürücülerin ve vatandaşların güvenliği için görev başında olan Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Büro Şube ekipleri, Viranşehir yolu üzerinde uygulama yaptı. Ekipler sürücülerin bayramını kutlayarak, şeker ikram etti. Emniyet kemerini bağlayan sürücülere teşekkür eden polisler, emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunuldu. Bayram dolayısıyla sürücülerin trafikte dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları istenildi. Uygulamada 270 araç da sorgulandı.




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