Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 13:23

Mardin polisinden çocuk ve gençler için denetim

Mardin emniyeti çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması kapsamında 51 ekip ve 168 polisle okul çevrelerine denetim gerçekleştirdi.

Mardin polisinden çocuk ve gençler için denetim

16 Mayıs 2018 13:23


Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocuk ve gençlerin etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürebilmeleri amacıyla, 15 Mayıs günü 11.00-15.00 ve 20:00-23:00 saatleri arasında, okul çevrelerinde bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi alanlar ile okul çevrelerinde okul ile ilişkisi bulunmayan şahıslar ve okul servis araçlarına yönelik “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” gerçekleştirildiği belirtildi. İl genelinde 51 ekip ve 168 polisin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde bin 507 şahıs sorgulanarak 166 okul çevresi, 259 iş yeri ve 59 park-bahçe kontrol edildi. 1 iş yerine ruhsatsız olarak alkol satışından dolayı idari işlem uygulanırken, 78 araç ve 32 okul servis aracı olmak üzere toplamda 110 araç kontrol edilerek 1 araca 108 TL para cezası verildiği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
24
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç