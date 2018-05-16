Mardin polisinden çocuk ve gençler için denetim

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocuk ve gençlerin etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürebilmeleri amacıyla, 15 Mayıs günü 11.00-15.00 ve 20:00-23:00 saatleri arasında, okul çevrelerinde bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi alanlar ile okul çevrelerinde okul ile ilişkisi bulunmayan şahıslar ve okul servis araçlarına yönelik “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” gerçekleştirildiği belirtildi. İl genelinde 51 ekip ve 168 polisin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde bin 507 şahıs sorgulanarak 166 okul çevresi, 259 iş yeri ve 59 park-bahçe kontrol edildi. 1 iş yerine ruhsatsız olarak alkol satışından dolayı idari işlem uygulanırken, 78 araç ve 32 okul servis aracı olmak üzere toplamda 110 araç kontrol edilerek 1 araca 108 TL para cezası verildiği belirtildi.