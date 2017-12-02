Mardin polisinden öğrencilerin korunmasına yönelik uygulama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 ekip ve 62 personelle yapılan ’Güvenli Eğitim 2’ uygulamasında öğrencilerin korunmasına yönelik olarak, kafe ve oyun salonları denetlendi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yüksek öğretim döneminin başlaması sebebiyle, üniversite öğrencilerinin her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla yurt genelinde, üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren kampus çevrelerindeki umuma açık yerler ve bu alanların gidiş geliş istikametlerinde, saat 09:00-12:00 ve akşam 19:00-22:00’de ‘Güven eğitimi uygulaması’ gerçekleştirilmiştir. İl merkezi ve 4 ilçemizde 15 ekip ve 62 personelimizle gerçekleştirilen çalışma sonunda; 255 şahıs sorgulanmış bir kişi ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan’ yakalanmış, 29 araç sorgulanmış bir kişiye, muayenesiz araç kullanmaktan 95 TL cezai işlem uygulanmış ve 32 umuma açık alan denetlenmiştir” denildi.