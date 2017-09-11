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11 Eylül 2017 14:11

Mardin polisinden PKK’ya bir darbe daha

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, polisin yaptığı çalışmada terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması YPS’ye ait çok sayıda silah ve mühimmat ile sinyal kesici cihaz ele geçirildi.

Mardin polisinden PKK’ya bir darbe daha

11 Eylül 2017 14:11


Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Eylül’de Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi Kanal Sokak’taki operasyon bölgesinde yapılan çalışmalarda, yer altına gömülü silah ve mühimmatların bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine bölgeye Bomba İmha, Olay Yeri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Gerekli emniyet tedbirleri alınarak yapılan çalışma neticesinde olay yerinde, 10 adet AK-47 silah, 1 adet G-3 silah, 15 adet değişik el bombası, 38 adet şarjör, 8 adet hücum yeleği, yaklaşık bin 80 adet fişek (7,62 milimetrelik AK-47 fişeği), 3 adet kutusunda 7,62 fişekler, 1 adet büyük telsiz, 1 adet sinyal kesici cihaz, 3 adet şarjör kapağı ve 4 adet küçük boy çanta ele geçirilmiştir. Silahlar üzerinden biyolojik svap alınarak, gerekli incelemelere ayrılmak üzere fotoğraf ve video kayıtları yapılarak paketlenmiştir. Ayrıca bahse konu bölgede arama çalışması devam etmektedir. Her türlü terör örgütleri ile mücadele tek bir terörist kalmayana kadar devam edecektir” denildi.




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