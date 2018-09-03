Mardin Sağlık-Sen seçimini Ünverdi kazandı

Olağan kongresi yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimi Dr. Mehmet Selim Ünverdi kazandı.

Mardin Öğretmen evinde düzenlenen kongreye mevcut başkan Mustafa Akbaş ile aday Mehmet Selim Ünverdi ve delegeler katıldı. İki adayın yarıştığı seçim sonucunda Mardin Sağlık-Sen Temsilciliğine Dr. Ünverdi getirildi. Ünverdi, “Memur-Sen, kurulduğu günden bugüne sadece emek politikalarında değil, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve sivilleşmesi mücadelesi içinde olmayı kendisine varlık nedeni saymıştır. Memurun, işçinin, emeklinin, çiftçinin, kısaca bu ülkenin üreten insanlarını yıllarca sömüren vesayetçi yapıların karşısında durmuştur. İdeolojik sendikacılık sarmalında sorunları çözümlemeyen, talepleri ötelenen sendikacılık yerine, düşünen, çalışan, üreten bir sendikal anlayışla çalışanların sesi, sözü olacağız, üyelerimizin tek adresi olarak imrenilen ve örnek alınan bir sendika haline geleceğiz. Memur sendikacılığı olarak Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Kolumuzda tüm üyelerimiz ile birlikten doğan gücü meydana getireceğiz. Bir ve beraber olduğumuzda sesimiz daha gür çıkacak, daha net duyulacak. Sendikamızın Olağan Genel Kurulu’nun tekrar Sağlık-Sen ailesine hayırlı olmasını diliyor, kaybedenin olmadığı, kazananın ise Sağlık-Sen’in olduğu bilinci içinde, tek ses tek yürek olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda sendikal mücadelemize devam edeceğimizi ifade ediyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan kongrede başkan vekilliğine Mahmut Yıldız, teşkilatlanma başkanlığına Fatih Gümüş, mali işler başkanlığına Mehmet Ali Begen, basın ve iletişim başkanlığına Abdurrahman Çamurtaş, mevzuat ve toplu sözleşme başkanlığına Cemal Altunkaynak, eğitim ve sosyal işler başkanlığına da Orhan Erkınay getirildi.