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13 Ağustos 2018 17:00

Mardin Sevgi Eğitim Kurumları’ndan dolar bozdurana yüzde 50 indirim

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Sevgi Eğitim Kurumları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dolar bozdurun çağrısına destek verdi.

Mardin Sevgi Eğitim Kurumları’ndan dolar bozdurana yüzde 50 indirim

13 Ağustos 2018 17:00

500 dolar bozduran ve dekontu ibraz eden herkese Yabancı Dil ve Kişisel Gelişim Kursları’nda yüzde 50 indirim kampanyası başlatıldı.


Kurs Merkezi sahibi Halil Işık, ülkeye karşı yapılan saldırıların farkında olduklarını ve bu oyunları bozmak için kendi imkanları ile bir kampanya başlattıklarını söyledi. Işık, "Gezi olayları, 17/25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ekonomik darbe yapılmaya çalışılıyor. Ülke olarak bu saldırıların da üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Cumhurbaşkanımızın dolar bozdurun çağrısına biz de Sevgi Eğitim Kurumları olarak destek veriyoruz. Kurumumuza 500 dolar bozdurduğuna dair dekont getiren herkese Kişisel Gelişim ve İngilizce Kültür Yabancı Dil Kurslarımızda yüzde 50 indirim sağlayacağız” dedi.




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