Mardin sokakları sabunlu suyla yıkandı

Artuklu Belediyesi, tarihi şehrin sokaklarında görüntü kirliliğiyle mücadelesini sürdürüyor. Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Şakir Öner Öztürk’ün talimatıyla ilçedeki, tarihi şehrin duvarlarına yazılan yazılar silinerek, sokaklar sabunlu suyla temizlendi. Öztürk, Artuklu’nun mimarisini gölgeleyen ve görüntü kirliliği arz ederek, tarihi şehrin estetiğine zarar verecek manzaraların oluşmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Öztürk, “Sokaklarımız, tarihi şehrimizin bir anlamda aynalarıdır. Sahip olduğumuz tarihi güzellikleri farklı renk ve yazılarla kirletmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bizler belediye olarak bu gibi görüntü kirlilikleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Belli aralıklarla ekiplerimiz hem yazılan yazıları siliyor, hem de sokaklarımızı tazyikli su ve sabunla yıkıyoruz. Ben bir kez daha hemşerilerimizi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Tarihi şehrimizin güzelliklerine sahip çıkalım ve böylesi yazı yazanları, şehrin güzelliklerini gölgeleyecek faaliyetler içinde olanları derhal ekiplerimize haber vererek bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

Mardin’in farklı noktalarında bulunan 5 çeşmenin mimariye uygun şekilde restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Öztürk, Artuklu’da tarihi derinliği olan ve estetikle doğayı, doğal ahengi bir bütünlük içinde gelecek nesillere aktarmanın şehirde yaşayan herkesin görevi olduğunu kaydetti.