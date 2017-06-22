Mardin Tarihi Camilerde Kadir Gecesi

Tarihi ve kültürel mozaiği ile bilinen Mardin’de Kadir gecesi için binlerce Müslüman tarihi camilerde ellerini semaya açtı. Mardin’in en eski camisi olan başta tarihi Ulu cami, Kasimiye medresesi, Fuat Yağcı Cami , Şehidiye Camii, Melik Mahmut Camii, Abdullatif (Latifiye) camisi binlerce Müslüman’ın dualarına ev sahipliği yaptı. Mardin Valisi Mustafa Yaman ve ailesi birlikte Kasimiye medresesinde vatandaşlar ile birlikte Kadir gecesini geçirdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Masa ekipleri her ilçede kandil simidi dağıtırken kurumlar oluşturdukları standlar ile çeşitli ikramlarda bulunarak vatandaşların kandilini kutladı.