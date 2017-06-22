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22 Haziran 2017 00:28

Mardin Tarihi Camilerde Kadir Gecesi

Mardin Tarihi Camilerde Kadir GecesiTarihi ve kültürel mozaiği ile bilinen Mardin’de Kadir gecesi için binlerce Müslüman tarihi camilerde ellerini semaya açtı.

Mardin Tarihi Camilerde Kadir Gecesi

22 Haziran 2017 00:28

Mardin Tarihi Camilerde Kadir Gecesi


Tarihi ve kültürel mozaiği ile bilinen Mardin’de Kadir gecesi için binlerce Müslüman tarihi camilerde ellerini semaya açtı. Mardin’in en eski camisi olan başta tarihi Ulu cami, Kasimiye medresesi, Fuat Yağcı Cami , Şehidiye Camii, Melik Mahmut Camii, Abdullatif (Latifiye) camisi binlerce Müslüman’ın dualarına ev sahipliği yaptı. Mardin Valisi Mustafa Yaman ve ailesi birlikte Kasimiye medresesinde vatandaşlar ile birlikte Kadir gecesini geçirdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Masa ekipleri her ilçede kandil simidi dağıtırken kurumlar oluşturdukları standlar ile çeşitli ikramlarda bulunarak vatandaşların kandilini kutladı.




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