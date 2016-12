Mardin teröre karşı tek yürek oldu

Mardin’de düzenlenen ’Huzur ve Kardeşlik Mitingi’nde bir araya gelen binlerce vatandaş, Türk bayrakları taşıyarak, teröre karşı tek yürek oldu.

Mardin’de faaliyet gösteren 52 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından ’Huzur ve Kardeşlik Mitingi’ düzenlendi. Merkez Artuklu ilçesinde bulunan Karayolları Parkı’nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları taşıyarak, ’Kardeşlik sınır tanımaz’, ’Türkiye hepimizindir düşmana yedirmeyiz’ ve ’Terörün dini, imanı, ırkı kökeni yoktur’ pankartları açıp, terör örgütleri aleyhinde slogan attı.

Mitingde konuşan Platform Başkanı Mustafa Aydın, terör saldırılarını kınadıklarını belirterek, "Bir asır önce, 20’nci yüzyılın başlarında, ümmet coğrafyasını önce işgal, sonra da talan eden emperyalist güçler, tam yüzyıl boyunca bize büyük bedeller ödettiler. Bize dayattıkları askeri ve sivil dikta rejimleri ve iç savaşlar sonucu büyük ekonomik, siyasi ve beşeri krizler yaşattılar. Yüzyıl sonra, toparlanmaya çalışan İslam alemine bir yüzyıl daha kaybettirmek için emperyalist güçler tekrar İslam coğrafyasına çekirge sürüsü gibi üşüşmeye başladılar. Fiilen müdahale ettikleri Afganistan, Sudan, Libya, Irak, Yemen ve Suriye gibi topraklarda iç savaşın fitilini tutuşturdular. Güçlü ve istikrarlı bir hükümetin olduğu Türkiye’de ise, doğrudan müdahale zeminini bulamadıkları için vekalet savaşını başlattılar. Bu vekaleten savaşın en kullanışlı malzemesi de terör örgütleridir" dedi.



"Korkmayacağız ve dağılmayacağız"

Son dönemde artan terör saldırılarının, öncelikle istikrarı, huzuru ve Türkiye’nin büyümesini hedef aldığını anlatan Aydın, "Ancak ülkemizde artan vahşi terör eylemleriyle hedeflenen sadece 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir. Hedef Suriye’nin mazlumlarını, Filistin’in direniş kahramanlarını, Mısır’ın çalınan meşru iradesini ve zulüm sistemine karşı kıyam eden bütün halkların ümidini ve cesaretini kırmak, onları himayesiz bırakmaktır. Nerede, ne zaman patlayacağı belli olmayan bombalarla birileri bizi bıktırmak, korkutmak ve panikletmek istiyor. Oysa buradan bütün dünyaya verdiğimiz mesaj çok açıktır; bizler korkmayacağız, dağılmayacağız ve meydanları kötülere bırakmayacağız. Huzurumuza kast eden şer odaklarına teslim olmayacak, fitne ateşini tutuşturanlara asla alet olmayacağız" diye konuştu.



"Hainler asla iflah olmayacaktır"

Terör örgütlerinin bomba yüklü araçlarla, yollara, sokaklara yerleştirilen patlayıcılarla ve çocukların bedenlerine sarılan bombalarla giriştikleri intihar saldırılarıyla ancak halkın nefretini ve öfkesini kazanabileceğine dikkat çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Ey ölüm kusan makinalara dönüşenler; kime hizmet ettiğinizi bir an düşünün. Zarar verdikleriniz ülkeniz, anneniz, babanız, kardeşiniz ve bacılarınızdır. Kar edenler ise, bu coğrafyanın insanlarına ve inancına düşman olan kıtalar ötesi ecnebiler ve sömürücülerdir. Şiddet ve terörü kullanan ve kullandıranlar, tüccarlarımızın iflas etmesini, turizm tesisleri ve otellerimizin kapanmasını, halkımızın başka yere göç ederek muhacir olmasını ve bölgenin yaşanamaz kılınmasını istiyorlar. Bu vesileyle, buradan bütün Türkiye kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz; hangi bölgemizde, hangi ilimizde terör saldırısı olursa, teröre inat orada daha çok bulunarak, oraya daha çok yatırım yaparak ve orayı daha çok sahiplenerek oyunlarını bozacağız. Patlatılan her bomba, öldürülen her bir can bu millete ihanettir. Hainler ise asla iflah olamayacaktır. Bugün İslam coğrafyasında enerjimizi içerde heder eden mezhepçilik ve milliyetçilik fitnesine karşı en büyük cevabımız kardeşliğimizi pekiştirmektir. Daha çok kardeşlik, daha çok muhabbet ve dayanışma ile milletimiz bu fitne ateşini de söndürecektir."

Dev bayrakların açıldığı miting sonunda yürüyüş yapıldı. Binlerce Mardinli ellerinde Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak yürüyüşe geçti. Mardin Valiliği önünde sona eren yürüyüşün ardından İstiklal Marşı okundu.

Mitinge, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti MKYK üyesi Zeynep Alkış, Mardin Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Orhan Miroğlu ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.