Mardin TkMM'de madde bağımlılığı ele alındı

Mardin TkMM Kasım ayı toplantısı Kızıltepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda gerçekleştirdi. Mardin TkMM Koordinatörü İdris Demir'in davetiyle yapılan ve Avukat Azat Abdan Moderatörlüğünde yapılan toplantıda 'Hukuk af ve madde bağımlılığı' konuları ele alındı. STK, siyasi parti temsilcileri, avukat ve birçok davetlinin katıldığı toplantıda ilk olarak söz alan Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, hukuk ve af ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları desteklediklerini söyledi. Madde bağımlılığının sıkça gündeme gelen bir konu olduğunu belirten Başkan Öter, bunun önlenmesi için caydırıcı cezaların olması gerektiğini kaydetti. Öter, “Madde bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız oluyor. Bu konuda federasyon olarak bir çalışma yaptık. Madem yasa ile ilgili boşluk var meclise taşıması gerektiği konusunda gerekli yazıyı yazdık. Mecliste gurubu bulanan 5 partinin yetkililerine ulaştırdık” dedi.

"Bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılmalı"

Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği Başkanı Adnan Yalçın, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunun çok hassas bir konu olduğunu söyledi. Yalçın, "Biz şunu diyoruz uyuşturucu ile en temel mücadele bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetidir. Ama gidip okullarda uyuşturucudan bahsetmemiz bile bazen uyuşturucuyu tanıtmaya yol açabiliyor. Bu kadar hassas bir konudur. Şu an biz bir teknik üzerinde çalışıyoruz. Yani biz çocukları ne şekilde uyuşturucudan uzaklaştırırız bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.