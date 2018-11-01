Mardin, turizmin merkezi olma yolunda ilerliyor

MARDİN (İHA) – Mardin'den sağlanan huzurun ardından Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar ile kent, turizm merkezi olma yolunda ilerliyor.

Mardin'de sağlanan huzurun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetlerle 2018 yılında 3 milyon turisti ağırlayan kentte değişim devam ediyor. Daha önce Kültür Sokak, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kültür Kafe'nin yanı sıra Şeyh Çabuk Cami ve Ulu Cami aksı, Hasan Ammar, Zahireciler ve Bakırcılar Çarşısı sağlıklaştırmalarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yapımını tamamladığı Kültür Meydanı ile göz kamaştıran bir mekanı daha ortaya çıkardı.

“Kentin daha cazip hale gelmesini istiyoruz”

Yeni bir alanı daha kente kazandırdıklarını dile getiren Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Tarihi Mardin'in tüm sokaklarını daha çok cazip hale gelmesini istiyoruz. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin en uğrak alanlarından birisi olan Cumhuriyet Meydanında da önemli çalışmalar yapıyoruz. Yakın bir zamanda bu alan ilimizin en çok konuşulan yerlerinden birisi olacak. Bu vesileyle Kültür Meydanını da hizmete açmanın heyecanını yaşıyoruz. Bitirdiğimiz meydan şimdiden dikkat çekmeyi başardı. Ayrıca bölgeye daha da güzellik kattı. Büyükşehir Belediyemiz çalışmalarına devam edecek” dedi.