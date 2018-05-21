Mardin Valisi Yaman iftarını vatandaşlarla açıyor

Yaman ailesi iftar sonrası esnaf gezileri yaparak vatandaşların konuğu oluyor.

Mardinlileri iftarda bir araya getiren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 15 Temmuz Şehitler parkında 4 bin kişiyle birlikte aynı sofrada iftarını açıyor. Hergün bir hayırseverin ev sahipliği yaparak kurulan sofralarda Vali Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve kurum müdürleri vatandaşlar oruçlarını birlikte açarak ramazanı halkla birlikte ihya ediyor. Bu yıl ikinci kez binlerce Mardinli ve Mardin’i yönetenler aynı sofraları paylaşırken vatandaş bereketlenen sofralar ile Mardin’de ramazanın çok güzel geçtiğini ifade ediyor. İftar sonrası vatandaş sohbetlerini ihmal etmeyen Vali Yaman beraberinde ki heyetle her gün sahura kadar cadde cadde gezerek esnaf ve vatandaşların konuğu oluyor.

Vali, büyükşehir belediye başkanı Mustafa Yaman ramazan aynın manevi atmosferini binlerce Mardinli ile birlikte yaşamaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, “İlimizde sağlanan huzur ve güven ortamı ile artık Mardinli vatandaşlarımız huzur içinde Ramazan ayını ihya ediyor binlerce kişi ile aynı alanda aynı ekmeği bölüşmenin gururunu yaşıyoruz. Ramazan ayını en güzel şekilde yaşamak için iftar programları düzenliyoruz. Son yıllarda kentte huzur iklimi oluştu. Bu iklim sayesinde artık morallerin çok yüksek ve Önümüzde seçim var. Huzur için her türlü tedbiri aldık. İnşallah seçimi de bu huzur iklimi içerisinde geçireceğiz. Sizin çok rahat bir şekilde hür iradenizi sandığa yansıtacak tedbirlerimizi de aldık. Her şeyden emin olarak oyunuzu kullanacaksınız. Bu yılda bu bereketli sofraları kurulduğu için mutluyuz” diye konuştu.