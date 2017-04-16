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16 Nisan 2017 14:51

Mardin Valisi Yaman ve Milletvekili Bölünmez oyunu kulandı

Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, oyunlarını kullandı.

Mardin Valisi Yaman ve Milletvekili Bölünmez oyunu kulandı

16 Nisan 2017 14:51


AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, eşi Talip Çankırı, 22. Dönem Mardin Milletvekili olan babası Süleyman Bölünmez, Down Sendromlu Yüsra Sırdaş ile birlikte geldiği Kasımiye İlkokulunda oyunu kullandı. Sandık görevlileri ve okulda oy kullanmak üzere gelen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Çankırı, bugün yapılan halkoylamasının diğer oylamalardan çok daha faklı ve önemli olduğunu söyledi. Referandumda çıkacak güzel sonucun bütün dünya tarafından duyulacağını kaydeden Bölünmez, “İnşallah şuanda tarihe şahitlik ediyoruz. Bizler milletvekilleri olarak uzun gün ve gecelerde, yoğun bir çalışma temposunun ardından mecliste onay verdiğimiz anayasa değişikliğini iradenin asıl sahibi olan milletin onayına sunduk. Ben oyumu, çocuklarımızın güzel ve mutlu geleceği adına gönül huzuru içerisinde kullandım. İnşallah bu akşam itibarıyla çıkacak sonuçlar, bu milletin güzel ve güçlü geleceğinin önünü açmış olacak. Özelde Mardin’de bölgemizde ve tabi ki ülkemizde sandıktan öyle bir cevap çıkacak ki, bu güçlü cevaba herkes ama herkes saygı duyacaktır” dedi.


Vali Yaman ise ailesi ile birlikte geldiği Zinciriye İlkokulunda 1248 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Vali Yaman, oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini, il genelinde alınan güvenlik önlemleri kapsamda toplamda 11 bin güvenlik görevlisinin görev aldığını söyledi. Büyükşehir belediyesi olarak bazı tedbirler aldıklarını hatırlatan Vali Yaman, “Vatandaşların rahat ve konforlu bir şekilde oylarını kullanmaları için ulaşımı ücretsiz hale getirdik. Hasta ve bakıma muhtaç, tek başına oy kullanmaya gidemeyecek seçmenleri, evlerinden alıp sandık başına götürüyoruz” diye konuştu.




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