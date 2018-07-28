Mardin Yeşilli’de kentsel dönüşüm projesi başlatıldı

1 yıl içerisinde tamamlanması beklenen proje ile Yeşilli farklı bir çehreye bürünecek.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ilçelerinde gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projesi ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demir, vatandaşların 30 Ağustos’a kadar Bakanlık tarafından ilçeye kurulan anlaşma ofislerine giderek hak sahibi olabileceklerini söyledi. Tüm yasal düzenleme çalışmalarının yapıldığını kaydeden Demir, zemin zorluğuna da dikkat çekerek parkları, modern yapısı ve cami alanı ile birlikte projenin bir yıl içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti. Başkan Demir, kentsel dönüşüm projesi kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için proje ofislerine gelerek anlaşmaları imzalaması gerektiğini dile getirdi.

"Alt yapısız çalışma şovmenlik olur"

İlçede hala tankerlerle su taşındığını kaydeden Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehrin alt ve üst yapısını değiştireceğimizi söylemiştik. Alt yapının yüzde 80’ini bitirme noktasına geldik. Üstünü yaparsak şovmenlik olur. Bunun ne kadar zor bir iş olduğunun farkındayız. Halk Büyükşehir Yasasını bilmiyor. Arazi yapımız ve zeminimiz açısından zorlu bir bölgedeyiz. Bu işin faturasının bize çıkacağının farkındaydık. Zeminin sert olması, sıkıntılı olmasına rağmen çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz."

"Projenin bir yıl içinde tamamlanmasını hedefliyoruz"

Kentsel dönüşüm projesinin bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Başkan Demir, şöyle devam etti:

"Şuanda hükümetimizin desteği ile müteahhit tekrardan sahaya gönderilecek. İlçemizin fiziki şartları ve yapısı modern bir şehri andırmıyor. 1990’da ilçe olduk, genç bir ilçeyiz. Merkez ilçe olma hayalimiz var. Bunu kentsel dönüşüm ile gerçekleştirmek için çalışıyoruz. 15 Ekim 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile proje onaylandı. Saha çalışmaları başladı. Şu an işin vatandaş ile anlaşma ve uzlaşma noktasındayız. Önümüzde 400 konut 70 dükkan 68 harabe, 2 cami, türbe, Kur’an kursu, taksi toplam 501 tane hak sahibi var. Biz tüm vatandaşlarımız mağdur olmadan hak sahibi olmasını istiyoruz. Anlaşma yapılmaz ise zeminde ve harabe alanlar riskli bölge ilan edildiği için acil kamulaştırma ile bu proje gerçekleştirilecek. Bu proje bu ilçenin ihtiyacına cevap verecek ve merkez ilçe olma yolunda idealimiz ve talebimiz var. Merkez ilçeye layıksanız buna ait görüntü olması lazım. Kimsenin mağdur olmayacağını bir çalışma yapmak istiyoruz. 36 ay boyunca evi teslim edilene kadar 836 lira kira desteği yapılacak. İş yeri yapılana kadar aynı bedel ödenecek. Kiracıda boşaltma ve kira bedeli ödeniyor. Vatandaşa derse boşaltma yapmam o halinden memnunsa biz değiliz. Ambulans ve itfaiyenin girmediği yerlerimiz zaten riskli bölge ilan edildi. Biz bu harabeleri temizlemek zorundayız."

"Artık köy gibi yaşamak istemiyoruz"

Projenin devlet ve Yeşilli Belediyesi ile ortak yürütüldüğüne dikkat çeken Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Projenin tahminen 1 yıl içinde tamamlanması hedeflenmekte. Yeşilli Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortak yürütülen proje. 30 Ağustos’tan sonra anlaşma sonrası ödemeler ve kira bütçesi oluşturulacak, ödemeler yapılacak. 51 milyon lira kamulaştırma bütçesi bölgemize ayrıldı. Tapusuz hak sahiplerine de elektrik ve su faturalarına bakarak ödeme yapılması planlanmakta. İlimize ve ilçemize şimdiden hayırlı olsun."