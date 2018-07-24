Mardin yol ağı konforlu hale gelecek

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mustafa Yaman, “Şehrimizin 4 bin 700 kilometre yol ağı var. Bu yol ağının büyük bölümünü konforlu hale getireceğiz” dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında bin kilometre sıcak asfalt ve 650 kilometre sati kaplama yapmayı hedefliyor. Yapılacak çalışmalarla 2018 yılının sonunda kentin yol ağı olan 4 bin 700 kilometresinin yaklaşık 3 bin 500 kilometresi bitirilmesi hedefleniyor. Kırsal mahalleler ile şehir merkezinde yollar aynı konforda olacak. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mustafa Yaman, Mardin’in 4 bin 700 kilometre yol ağının büyük bölümünü konforlu hale getireceklerini söyledi. Yaman, 2017 yılında yapılan yol çalışmalarıyla Mardin’de bir ilke imza attıklarını kaydederek, “Biz 2017 yılında özellikle şehrin ulaşımının daha kaliteli hale gelmesi için çalışmalar yürütüyorduk. 2017 yılında bin 750 kilometre asfalt yaptık. Bin 100 kilometre sıcak asfalt, 650 kilometresi ise sati kaplama yapıldı. 2018 yılında ise bin 650 kilometre asfaltlama çalışması yapmayı hedefliyoruz. Bunun bin kilometresi sıcak asfalt 650 kilometresi ise sati kaplama olacak. Bu ciddi bir rakam” dedi.

İki sene içerisinde 3 bin 500 kilometre civarında asfalt yapmış olacaklarını anlatan Yaman, “Mardin’in 4 bin 700 kilometre yol ağı mevcut. Bu yol ağının büyük bölümünü konforlu hale getirmiş olacağız. Bu arada stabilize çalışmalarımız var. Kısa süre içerisinde Mardin’in yol sorununu olmayacağını düşünüyorum. Hatta çok kısa süre içerisinde kaliteli yollara kavuşacak. Arkadaşlarımız şuanda kırsal ve şehir merkezlerinde yoğun şekilde çalışıyorlar. 2018 yılında 900 kilometre sıcak asfalt ve sati kaplama yaptık. Hiçbir zaman standardı bozmuyoruz. Kırsalda yaptığımız yollar ile şehir merkezinde yaptığımız yollar arasında hiçbir fark yok. Aynı standartlarda yapıyoruz. Yapılan yolun kalitesini sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Mardin güzel yollarına kavuşacaklar” diye konuştu.