Mardin’de 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği

Kızıltepe’de bulunan MGC Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, MGC Başkanı Cemil Aydoğan, Metropolit Saliba Özmen, ilçe kaymakamları, kanaat önderleri, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Yaman, kentte farklı din ve kültürlerin bir arada yaşadığını söyledi. Vali Yaman, “Her inançtan, her dinden o dinin Allah tarafından yer yüzüne indirilmesi huzur ve barış içindir. Hep huzursuzluk olan yerlere peygamberler getirilir. Peygamber Efendimiz de Hira Dağı’nda huzur için dua ederken peygamberliği geldi. Onun için gerek bölgede gerek dünyada bütün inançların amacı bölgede insanları huzura kavuşturmak. 1 Eylül Dünya Barış Günü için Cemil başkana da teşekkür ediyorum. Bölgenin huzurlu olduğu bir zamanda hep bir aradayız. Bunu sağlayan da kim ne derse desin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Geldiği günden beri bu ülkenin huzur içinde olması için çalışmaktadır” dedi.

Daha sonra konuşan MGC Başkanı Aydoğan ise, “1 Eylül Dünya Barış Günü’nde evrenin sahibi yüce Allah’tan emperyalist, sömürgeci ve kapitalist sistemleri tasfiye etmesini, insan hakları adalet barış ve demokrasi mücadelesinde samimi olan lider ve ülkeleri de muzaffer etmesini diliyorum. Tüm dünya halklarının 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.