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12 Mayıs 2018 14:11

Mardin’de 1 günde 2 ayrı yerde konserler verildi

Mardin’de 1 günde 2 ayrı yerde konserler verildi.

Mardin’de 1 günde 2 ayrı yerde konserler verildi

12 Mayıs 2018 14:11

Grup Seksen Dört ve Manuş Baba hayranlarıyla buluştu.


Konserlerde vatandaşlar telefonlarına sarılarak özçekim yaptı, doyumsuz bir gün yaşayan gençlerin mutluluğu gözlerine yansıdı. Mardin Büyükşehir Belediyesi 2. Geleneksel 19 Mayıs Gençlik Festivali nedeniyle düzenlediği konserlere Derik ve Artuklu’da devam etti. Derik’te Grup Seksen Dört sahne alırken, Mardin’de ise pop sanatçısı Manuş Baba hayranlarıyla buluştu. Her iki konserde de coşku tavan yaparken, konsere katılan binlerce vatandaş saatlerce eğlendi.



"Güzel şeyler oluyor"


Mardin’de güzel şeylerin devam ettiğine dikkat çeken Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlimizde her yönüyle değişim ve gelişim devam etmektedir. Yaşanabilir bir şehir için durmaksızın çalışmaktayız. Hemşerilerimizin hak ettiği bir Mardin’i inşa etmenin yanı sıra gençlerimizin ve yeni neslin yaşamaktan mutlu olduğu bir şehrin var olmasını istiyoruz. Bu nedenle bir yıl içinde ilimize vizyon projeler uyguladık. Gençlerimiz de projelerimizi çizerken her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Onları sesine kulak vererek birçok çalışma can buldu. Bunun yanı sıra gençlerimize özel bir hafta olan 19 Mayıs’ı da etkinlik ve konserlerimizle özel kıldık" dedi.


İlçelerde düzenledikleri konserlere binlerce kişinin katıldığına dikkat çeken Yaman, "Gençlik festivali kapsamında birçok farklı programın yanı sıra pop müziğin sevilen 5 sanatçısını ilimizde ağırlıyoruz. Nusaybin ilçemizde Emre Aydın konserinin ardından Derik’te Grup Seksen dört ve Artuklu merkezde ise Manuş Baba konseri düzenledik. Konserlerimize olan ilgi bizleri de mutlu etti. Bundan sonra da genç dostu çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.




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