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Mardin'de 101 karton kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’de durdurulan bir araçta yapılan aramada 101 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 101 karton kaçak sigara ele geçirildi.


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “19 Eylül 2018 günü saat 17.00 sıralarında Kızıltepe-Nusaybin karayolu Durakbaşı Mahallesi mevkisinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde bir şahsın sevk ve idaresindeki aracın içerisinde kaçak olduğu değerlendirilen toplam 101 karton sigara yakalanmıştır. Olayla Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş olup, olayla ilgisi olan şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

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