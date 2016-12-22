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22 Aralık 2016 10:58

Mardin’de 103 bekçi göreve başladı

Mardin’de 103 bekçi göreve başladı

22 Aralık 2016 10:58

Mardin’de mahalle ve çarşılarda görev alacak 103 bekçi yemin ederek görevlerine başladı.
İçişleri Bakanlığınca Mardin genelinde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere alınan 103 mahalle ve çarşı bekçisi, bir aylık eğitimin ardından Mardin Polis Evi’nde düzenlenen yemin töreninin ardından görevlerine başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, 103 bekçi yemin metnini okudu.
Törende konuşan Emniyet Müdürü Hasan Onar, geçtiğimiz ağustos ayı içerisinde 230, ekim ayı içerisinde de 94 çarşı ve mahalle bekçinin yemin görevlerine başladıklarını anımsattı. Bekçilerin çok kısa bir zaman zarfında olağanüstü çaba ile sorumluluk sahibi birer güvenlik personeli olarak yarınlara hazırlandığını anlatan Onar, “Bugün sizler için çok farklı bir anlam taşıyor. Yaşamınızın bir dönemini kapatıyor ve ondan aldığınız güçle bir başka dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Ailelerinizin sevgisi, ilgisi ve desteğiyle bugün burada olduğunuzu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. İşinizi zamanında ve doğru yapmak, disiplinli ve düzenli çalışmak, yaşam felsefenizin bir parçası olsun. Yaşamdan, zorluklardan ve çok çalışmaktan da asla korkmayın. Hoşgörülü, kendinize özgü, ayaklarının üzerinde durabilen bireyler olarak başarılı nesillerin yetişmesinde de payınız olsun” dedi.
Vali Mustafa Yaman da bekçileri tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi



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