Mardin'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinliği

Mardin'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabetli çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Mardin Devlet Hastanesi işbirliği ile 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabetli çocuklara ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Sirkhane ekibi tarafından gösteriler yapıldı. Etkinlikte Çocuk Endokrin Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Can Yılmaz tarafından bölgede sıklığı artan Tip 1 Diyabet hastalığının tanı ve tedavisi, beslenme önerileri ve karbonhidrat sayımı konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Tuğba Çalışkan, Uzm. Dr. Levent Yılmaz, Uzm. Dr. Ali Arıkan, Mardin Devlet Hastanesi Yönetimi ve sağlık çalışanları katıldı.