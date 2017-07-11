Mardin’de 15 Temmuz etkinlikleri

Mardin Valiliği ve sivil toplum kuruluşların birlikte düzenlediği programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın katıldı. Etkinlikler, şehitlik ziyaretiyle başladı. Ziyaretin ardından Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi’nde bulunan Saruhan Camisi’nde mevlit okundu. Etkinlik, dualarla sona erdi.

Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, “15 Temmuz darbesinin yıl dönümünü yaşıyoruz bugün. Biz de Mardin’de etkinliklerimizi yapıyoruz. Mardin’deki şehit anıtımızı ziyaret ettik. Şimdi de şehitlerimizin ruhuna mevlit okundu. Allah bize bir daha 15 Temmuz darbesini göstermesin. Bir daha bu tür şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.