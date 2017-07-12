Mardin’de 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

Mardin’de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri çerçevesinde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olanlar için fidan diki töreni yapıldı. Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu ve kent protokolü katıldı. Burada konuşan Vali Yaman, kentte 15 Temmuz Destanı programlarının en güzel şekilde kutlandığını ve şehitlerin hatıralarını en güzel şekilde yaşattıklarını kaydetti. Yaman, “Hain darbe girişimin ardından bir yıl geçti. 81 ilde olduğu gibi ilimizde de saat 11.30’da Mardin Şehitliği’nde programlarımıza başladık. İlimizde programlarımızı dolu dolu yaşıyoruz. 6 gün boyunca şehit aileleri ziyaretleri, konferanslar, sanatçılar ve sergiler düzenliyoruz. Bugün de anlamlı bir çalışmaya imza attık. Hain darbe girişiminde şehit olan 249 canımız için birer fidan diktik. Bulunduğumuz bölge 15 Temmuz Hatıra ormanı alanıydı. Fidan dikimlerimizle ağaç sayımızı arttırdık. Rabbimizden bu tür hainlikleri ülkemizden uzak tutmasını diliyoruz” dedi.

“İç ve dış terör odaklarıyla mücadele ediyoruz”

15 Temmuz’un öneminden de bahseden Yaman, “Türk Milleti Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, terörle mücadelede olduğu gibi. Bu hain darbede de gerekli duruşu ve gerekli hassasiyeti göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başladığımız zafer mücadelesinde başarılı olduk. Bilindiği gibi hem komşu ülkelerden gelen terör örgütleriyle, hem de ülkemiz sınırları içindeki terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Ayrıca her türlü kanunsuzlukla mücadele yapıyoruz. Allah devletimizi ve milletimizi hainliklerden ve hıyanetten korusun” diye konuştu.

Tören, şehitler için fidan dikilmesiyle sona erdi.