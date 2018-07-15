Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 13:20

Mardin’de 15 Temmuz şehitlerini paraşütle atlayarak andılar

MARDİN (İHA) – Mardin’in Derik ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar anısına düzenlenen etkinlikte iş adamları, şehitleri yamaç paraşütüyle uçarak andı.

Mardin’de 15 Temmuz şehitlerini paraşütle atlayarak andılar

15 Temmuz 2018 13:20


Derik ilçesinde MÜSİAD Mardin Şubesince 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Hüseyin Yıldız, MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet Nurettin Kasap ve dernek üyelerinin katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Kasap, "15 Temmuz şehitleri anısına bir uçuş yapmayı planladık. Biz iş adamları olarak malımızın ve canımızın vatanımızın yolunda feda olabileceğini göstermek amacıyla toplandık. 15 Temmuz şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Gazilerimize de teşekkür ediyoruz. Aslında o gün sadece 251 şehit verdik ama 100 binlerce insanımız şehit olmak için yollara çıktı" dedi.


Etkinlikte pilotluk yapan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Hüseyin Yıldız da "15 Temmuz’u anmak için buraya geldik. Yamaç paraşütüyle havada anmayı düşünüyoruz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç