Mardin’de 15 Temmuz şehitlerini paraşütle atlayarak andılar

Derik ilçesinde MÜSİAD Mardin Şubesince 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Hüseyin Yıldız, MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet Nurettin Kasap ve dernek üyelerinin katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Kasap, "15 Temmuz şehitleri anısına bir uçuş yapmayı planladık. Biz iş adamları olarak malımızın ve canımızın vatanımızın yolunda feda olabileceğini göstermek amacıyla toplandık. 15 Temmuz şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Gazilerimize de teşekkür ediyoruz. Aslında o gün sadece 251 şehit verdik ama 100 binlerce insanımız şehit olmak için yollara çıktı" dedi.

Etkinlikte pilotluk yapan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Hüseyin Yıldız da "15 Temmuz’u anmak için buraya geldik. Yamaç paraşütüyle havada anmayı düşünüyoruz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.