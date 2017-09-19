Mardin’de “19 Eylül Gaziler Günü” kutlandı

Mardin’de “19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle tören düzenlendi. Mardin Valiliği önündeki törenin ardından bir otelde gaziler ve ailelerini katılımıyla program düzenlendi. Törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar ve kurum amirleri de katıldı.

Programda gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yaman, “Gazi ve şehit ailelerimize millet olarak borçlarımız var. Onların en üst düzeyde memnuniyetlerini sağlamamız lazım. Yıl içinde ki akşamlarda ve günlerde ailem ve mesai arkadaşlarımızla beraber onları ziyaret ediyoruz. Ülkemiz olağan üstü zamanlardan geçti ve geçiyor, millet olarak da bu olağan üstü zamanlarda milli birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmeyi iyi biliyoruz. En son örneği de 15 Temmuz 2016 gecesiydi. Şuan aramızda 15 Temmuz gazilerimizde var, onların aileleri de var. İnşallah milli birlik ve beraberliğimiz hep böyle devam ediyor. Büyükşehir belediyesi bize geçtikten sonra biz gazi ve şehit ailelerimiz için bir şube oluşturduk. Bu ailelerin giderlerini bu şubemizden karşılıyoruz” dedi.