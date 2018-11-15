İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de 2 bin 88 kişi sorgulandı

Mardin’de 2 bin 88 şahıs ve 133 aracın sorgulandığı “Av bayileri ve umuma açık eğlence mekanları denetimi” kapsamında 2 iş yerine cezai işlem ve 5 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Mardin'de 2 bin 88 şahıs ve 133 aracın sorgulandığı “Av bayileri ve umuma açık eğlence mekanları denetimi” kapsamında 2 iş yerine cezai işlem ve 5 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.


Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Av bayileri ve umuma açık eğlence mekanları denetimi” kapsamında kent genelinde, 317 personel, 94 ekip ve 3 detektör köpek ile uygulama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, 39 iş yerinde yapılan denetimlerde 2 bin 88 şahıs ve 133 aracın sorgulandığı kaydedilerek, “2 iş yerine ruhsatı bulundurmamasından dolayı gerekli idari cezai işlem uygulanmış, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs ve yakalaması bulunan 2 araç hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.